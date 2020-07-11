Перекрытый Северо-Крымский канал превратился в "мину замедленного действия" для властей Украины, которые используют водную блокаду Крыма в своих политический играх, сообщило канадское издание Geopolitical monitor.

Канадские обозреватели отметили, что возобновление водоснабжения в Крым со стороны Украины будет равносильно признанию российской власти на территории полуострова, сообщает "ПолитРоссия".

"Это подорвет притязания Украины на полуостров и будет рассматриваться как публичное предательство", — сообщается в статье.

Ряд украинских депутатов поддержал инициативу возобновить подачу воды в Крым, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский много раз выступал за сохранение водной блокады полуострова.

Северо-крымский канал превратился в "мину замедленного действия" для украинских властей, поскольку при любом раскладе Украина будет занимать проигравшую сторону. Если канал будет закрытым, то полуостров продолжит свою трансформацию и будет полностью потерян для украинцев.