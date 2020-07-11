Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Баранец: три атомные подлодки РФ могут превратить США в «пролив Сталина»

Баранец: три атомные подлодки РФ могут превратить США в «пролив Сталина»

 Политолог Захаров не исключил влияние Запада на массовые беспорядки В Сербии

Политолог Захаров не исключил влияние Запада на массовые беспорядки В Сербии
Geopolitical monitor: водная блокада Крыма стала "миной замедленного действия" для Киева

Geopolitical monitor: водная блокада Крыма стала "миной замедленного действия" для Киева

 Трамп охарактеризовал статью NYT о России и талибах "информационным вбросом"

Трамп охарактеризовал статью NYT о России и талибах "информационным вбросом"
Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

 Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией
Баранец: три атомные подлодки РФ могут превратить США в «пролив Сталина»

Баранец: три атомные подлодки РФ могут превратить США в «пролив Сталина»

 Политолог Захаров не исключил влияние Запада на массовые беспорядки В Сербии

Политолог Захаров не исключил влияние Запада на массовые беспорядки В Сербии
Geopolitical monitor: водная блокада Крыма стала "миной замедленного действия" для Киева

Geopolitical monitor: водная блокада Крыма стала "миной замедленного действия" для Киева

 Трамп охарактеризовал статью NYT о России и талибах "информационным вбросом"

Трамп охарактеризовал статью NYT о России и талибах "информационным вбросом"
Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

 Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией
17:30   11 Июля 2020
Политика

Geopolitical monitor: водная блокада Крыма стала "миной замедленного действия" для Киева

Geopolitical monitor: водная блокада Крыма стала "миной замедленного действия" для Киева

Перекрытый Северо-Крымский канал превратился в "мину замедленного действия" для властей Украины, которые используют водную блокаду Крыма в своих политический играх, сообщило канадское издание Geopolitical monitor.

Канадские обозреватели отметили, что возобновление водоснабжения в Крым со стороны Украины будет равносильно признанию российской власти на территории полуострова, сообщает "ПолитРоссия".

"Это подорвет притязания Украины на полуостров и будет рассматриваться как публичное предательство", — сообщается в статье.

Ряд украинских депутатов поддержал инициативу возобновить подачу воды в Крым, несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский много раз выступал за сохранение водной блокады полуострова.

Северо-крымский канал превратился в "мину замедленного действия" для украинских властей, поскольку при любом раскладе Украина будет занимать проигравшую сторону. Если канал будет закрытым, то полуостров продолжит свою трансформацию и будет полностью потерян для украинцев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#украина #крым #северо-крымский канал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...