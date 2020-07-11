Трамп охарактеризовал статью NYT о России и талибах "информационным вбросом"

Статья The New York Times о якобы готовности РФ денежно вознаграждать боевиков в Афганистане за убийства военнослужащих США является "очередным сфабрикованным информационным вбросом". Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Свое мнение, опубликованное в Twitter, политик подкрепил новостью, в которой сообщается о том, что американская разведка домыслы такого рода не подтвердила. Глава Пентагона Марк Эспер также выступил с заявлением о том, что ряд разведывательных ведомств не могут подтвердить достоверность изложенной в СМИ версии.

Действующий американский президент вновь предложил забрать Пулитцеровские премии у тех средств массовой информации США, которые получили их за материалы о якобы сговоре Трампа с Россией во время выборов главы государства в 2016 году.