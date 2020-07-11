Президент Болгарии в обращении к нации призвал к отставке правительства страны

Правительство Болгарии и главный прокурор страны могут уйти в отставку после того, как глава государства Румен Радев выступил с обращением к нации с соответствующим призывом.

В своем сообщении болгарский лидер подчеркнул, что не одобряет решение правящей партии страны инициировать митинг. Он назвал это решение "целенаправленной и недопустимой провокацией по отношению к гражданскому миру", особенно учитывая, что она закончилась столкновениями протестующих с сотрудниками полиции. Об этом информирует ТАСС.

Также Радев призвал участвующих в протестах не поддаваться на провокации, а сотрудников полиции — стараться уходить от насилия и следовать закону.