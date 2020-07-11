Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом
Экономика США переживает нелучшие времена. Таким мнением поделился норвежский аналитик, публицист Пол Стейган и добавил, что у Вашингтона огромный внешний долг. После финансового кризиса США практически не выходили в рост.
«Дряхлеющая империя постоянно проигрывает Китаю на новых фронтах и к тому же одержима проигрышными военными авантюрами, которые еще сильнее подрывают ее экономику», — добавил Стейган.
Дни империи сочтены, продолжил аналитик. Хотя такая мысль многим покажется маловероятной, но в реальности остался единственный вопрос, когда Китай обойдет США. Ответ — к концу следующего десятилетия, а сейчас США напоминают Западную Римскую империю перед самым распадом.
«У страны неоплатный долг, который к тому же растет в геометрической прогрессии. Ее валюта по сути ничего не стоит, но поддерживается военной гегемонией», — считает Стейган.
Американцы не хотят участвовать в войнах, поэтому Вашингтон набирает наемников. В США 40 миллионов безработных, поэтому, по мнению публициста, к стране подкрадывается голод, а неприлично богатые граждане скупают ядерные бункеры класса люкс.
Однако также США управляют глобальным производством, денежной системой, мировой торговлей, сельским хозяйством и энергетической системой.
«Если США распадутся, развалится и глобальная система. После распада Римской империи Европе потребовалось целых 1 400 лет, чтобы производство, наконец, вышло на прежний уровень», — подытожил Стейган.
Kan USA gå i oppløsning? https://t.co/lAUzmfm7jN via @psteigan— Pål Steigan (@PSteigan) July 8, 2020