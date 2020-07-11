Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Дни империи сочтены, продолжил аналитик. Хотя такая мысль многим покажется маловероятной, но в реальности остался единственный вопрос, когда Китай обойдет США. Ответ — к концу следующего десятилетия, а сейчас США напоминают Западную Римскую империю перед самым распадом.

«У страны неоплатный долг, который к тому же растет в геометрической прогрессии. Ее валюта по сути ничего не стоит, но поддерживается военной гегемонией», — считает Стейган.

Американцы не хотят участвовать в войнах, поэтому Вашингтон набирает наемников. В США 40 миллионов безработных, поэтому, по мнению публициста, к стране подкрадывается голод, а неприлично богатые граждане скупают ядерные бункеры класса люкс.

Однако также США управляют глобальным производством, денежной системой, мировой торговлей, сельским хозяйством и энергетической системой.