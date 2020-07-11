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17:29   11 Июля 2020
Весь мир

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Экономика США переживает нелучшие времена. Таким мнением поделился норвежский аналитик, публицист Пол Стейган и добавил, что у Вашингтона огромный внешний долг. После финансового кризиса США практически не выходили в рост.

«Дряхлеющая империя постоянно проигрывает Китаю на новых фронтах и к тому же одержима проигрышными военными авантюрами, которые еще сильнее подрывают ее экономику», — добавил Стейган.

Дни империи сочтены, продолжил аналитик. Хотя такая мысль многим покажется маловероятной, но в реальности остался единственный вопрос, когда Китай обойдет США. Ответ — к концу следующего десятилетия, а сейчас США напоминают Западную Римскую империю перед самым распадом.

«У страны неоплатный долг, который к тому же растет в геометрической прогрессии. Ее валюта по сути ничего не стоит, но поддерживается военной гегемонией», — считает Стейган.

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Американцы не хотят участвовать в войнах, поэтому Вашингтон набирает наемников. В США 40 миллионов безработных, поэтому, по мнению публициста, к стране подкрадывается голод, а неприлично богатые граждане скупают ядерные бункеры класса люкс.

Однако также США управляют глобальным производством, денежной системой, мировой торговлей, сельским хозяйством и энергетической системой.

«Если США распадутся, развалится и глобальная система. После распада Римской империи Европе потребовалось целых 1 400 лет, чтобы производство, наконец, вышло на прежний уровень», — подытожил Стейган.

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Автор: Андрей Рыдаль
#сша #общество #весь мир #распад

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