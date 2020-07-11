Зеленский гордится украинской статистикой по COVID-19

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Баранец: три атомные подлодки РФ могут превратить США в «пролив Сталина»

Баранец: три атомные подлодки РФ могут превратить США в «пролив Сталина»

 Политолог Захаров не исключил влияние Запада на массовые беспорядки В Сербии

Политолог Захаров не исключил влияние Запада на массовые беспорядки В Сербии
Geopolitical monitor: водная блокада Крыма стала "миной замедленного действия" для Киева

Geopolitical monitor: водная блокада Крыма стала "миной замедленного действия" для Киева

 Трамп охарактеризовал статью NYT о России и талибах "информационным вбросом"

Трамп охарактеризовал статью NYT о России и талибах "информационным вбросом"
Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

 Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией
Баранец: три атомные подлодки РФ могут превратить США в «пролив Сталина»

Баранец: три атомные подлодки РФ могут превратить США в «пролив Сталина»

 Политолог Захаров не исключил влияние Запада на массовые беспорядки В Сербии

Политолог Захаров не исключил влияние Запада на массовые беспорядки В Сербии
Geopolitical monitor: водная блокада Крыма стала "миной замедленного действия" для Киева

Geopolitical monitor: водная блокада Крыма стала "миной замедленного действия" для Киева

 Трамп охарактеризовал статью NYT о России и талибах "информационным вбросом"

Трамп охарактеризовал статью NYT о России и талибах "информационным вбросом"
Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

Норвежский аналитик сравнил США с Западной Римской империей перед самым распадом

 Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией
16:47   11 Июля 2020
Политика

Зеленский гордится украинской статистикой по COVID-19

Зеленский гордится украинской статистикой по COVID-19

Количество украинцев, которые вылечились от нового типа коронавируса, уже второй день подряд существенно превышает число тех, кто заболел. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский во время переговоров с членами правительства.

По словам парламентария, ограничительные меры, введенные властями для противостояния коронавирусной инфекции, дали результаты. Об этом написало РИА Новости.

Свои слова президент аргументирует докладами из различных украинских служб. Подобная статистика означает, что скоординированные действия были правильными, а граждане государства прислушались к озвученным некоторое время назад рекомендациям, считает украинский лидер.

"Нам надо по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией", — добавил Зеленский.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#украина #зеленский #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...