Зеленский гордится украинской статистикой по COVID-19

Количество украинцев, которые вылечились от нового типа коронавируса, уже второй день подряд существенно превышает число тех, кто заболел. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский во время переговоров с членами правительства.

По словам парламентария, ограничительные меры, введенные властями для противостояния коронавирусной инфекции, дали результаты. Об этом написало РИА Новости.

Свои слова президент аргументирует докладами из различных украинских служб. Подобная статистика означает, что скоординированные действия были правильными, а граждане государства прислушались к озвученным некоторое время назад рекомендациям, считает украинский лидер.