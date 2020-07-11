Российские истребители были подняты на перехват самолета-разведчика США над Японским морем

Средства противовоздушной обороны Российской Федерации обнаружили самолет-разведчик ВВС США RC-135 над Японским морем. На перехват были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Разведывательный самолет находился в непосредственной близости от границы РФ. При приближении российских истребителей американский самолет-разведчик развернулся и удалился от государственной границы Российской Федерации.

Истребители Су-35С и МиГ-31БМ вернулись на аэродром постоянного базирования, уточнили в Министерстве обороны РФ.