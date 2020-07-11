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16:26   11 Июля 2020
Экономика

Поставки газа из ЕС на Украину достигли рекордных показателей

Поставки газа из ЕС на Украину достигли рекордных показателей

Объем импорта газа на Украину из Евросоюза увеличился до 70 миллионов кубометров в сутки, что является рекордом 2014 года, рассказал глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Рост поставок сырья обусловлен не только появлением виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, но и запуском виртуального реверса, отметил Макогон.

Прошлогодние показатели по импорту топлива не поднимались выше 66 миллионов кубометров в сутки. Мощности ограничивались существующей инфраструктурой. Благодаря виртуальному реверсу на Украину может ежедневно поставляться до 170 миллионов кубометров природного ресурса, добавил глава ООО "Оператор ГТС Украины"

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Автор: Юлия Яковлева
#ес #украина #газ #Макогон

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