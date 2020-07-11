Поставки газа из ЕС на Украину достигли рекордных показателей

Объем импорта газа на Украину из Евросоюза увеличился до 70 миллионов кубометров в сутки, что является рекордом 2014 года, рассказал глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Рост поставок сырья обусловлен не только появлением виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, но и запуском виртуального реверса, отметил Макогон.

Прошлогодние показатели по импорту топлива не поднимались выше 66 миллионов кубометров в сутки. Мощности ограничивались существующей инфраструктурой. Благодаря виртуальному реверсу на Украину может ежедневно поставляться до 170 миллионов кубометров природного ресурса, добавил глава ООО "Оператор ГТС Украины"