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Кудрин отметил необходимость структурных реформ в экономике

Кудрин отметил необходимость структурных реформ в экономике

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16:14   11 Июля 2020
Экономика

Кудрин отметил необходимость структурных реформ в экономике

Кудрин отметил необходимость структурных реформ в экономике

Улучшению ситуации в российской экономике должно способствовать принятие структурных реформ, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Он также отметил, что низкий уровень долговой нагрузки России служит хорошим резервом для борьбы с кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале июня представил президенту Владимиру Путину общероссийский план действий по восстановлению экономики страны. Стоимость плана составляет 5 трлн рублей. Документ включает в себя 500 мероприятий, рассчитанных на 1,5 года.

Среди целевых показателей плана значатся: устойчивый рост доходов населения, сокращение уровня безработицы до 5% и ниже, достижение темпов роста годового ВВП до 2,5%.

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Автор: Кристина Мокроусова
#кризис #кудрин #экономика россии #счетная палата #восстановление экономики

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