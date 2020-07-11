Кудрин отметил необходимость структурных реформ в экономике

Улучшению ситуации в российской экономике должно способствовать принятие структурных реформ, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Он также отметил, что низкий уровень долговой нагрузки России служит хорошим резервом для борьбы с кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале июня представил президенту Владимиру Путину общероссийский план действий по восстановлению экономики страны. Стоимость плана составляет 5 трлн рублей. Документ включает в себя 500 мероприятий, рассчитанных на 1,5 года.

Среди целевых показателей плана значатся: устойчивый рост доходов населения, сокращение уровня безработицы до 5% и ниже, достижение темпов роста годового ВВП до 2,5%.