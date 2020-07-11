Киев заявил о готовности к обмену удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР

Украина готова к обмену удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР, об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как отметил Ермак, обмен произойдет в ближайшее время, но точная дата пока не называется. Сейчас остается открытым вопрос о точках разведения сил и средств на линии соприкосновения, а также о плане разминирования отдельных территорий, добавил он.

"Украинская сторона представила в Трехсторонней контактной группе закон об особенностях местного самоуправления, в который планируется имплементировать "формулу Штайнмайера"", — заявил глава офиса украинского лидера.

В предыдущий раз Украина обменивалась удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР в середине апреля 2020 года. На Украине с весны 2014 года продолжается гражданская война, начавшаяся после антиконституционного государственного переворота в стране, в результате чего Донбасс объявил о своей независимости, а Киев ввел туда войска.