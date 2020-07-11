Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог Захаров не исключил влияние Запада на массовые беспорядки В Сербии

Политолог Захаров не исключил влияние Запада на массовые беспорядки В Сербии

 Торговые центры Москвы зафиксировали резкий рост посещаемости после снятия ограничений

Торговые центры Москвы зафиксировали резкий рост посещаемости после снятия ограничений
Кудрин отметил необходимость структурных реформ в экономике

Кудрин отметил необходимость структурных реформ в экономике

 Киев заявил о готовности к обмену удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР

Киев заявил о готовности к обмену удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР
Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

 Handelsblatt: серия из 50 краж в Европарламенте привела к расколу среди депутатов

Handelsblatt: серия из 50 краж в Европарламенте привела к расколу среди депутатов
Политолог Захаров не исключил влияние Запада на массовые беспорядки В Сербии

Политолог Захаров не исключил влияние Запада на массовые беспорядки В Сербии

 Торговые центры Москвы зафиксировали резкий рост посещаемости после снятия ограничений

Торговые центры Москвы зафиксировали резкий рост посещаемости после снятия ограничений
Кудрин отметил необходимость структурных реформ в экономике

Кудрин отметил необходимость структурных реформ в экономике

 Киев заявил о готовности к обмену удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР

Киев заявил о готовности к обмену удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР
Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

 Handelsblatt: серия из 50 краж в Европарламенте привела к расколу среди депутатов

Handelsblatt: серия из 50 краж в Европарламенте привела к расколу среди депутатов
16:12   11 Июля 2020
Политика

Киев заявил о готовности к обмену удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР

Киев заявил о готовности к обмену удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР

Украина готова к обмену удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР, об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как отметил Ермак, обмен произойдет в ближайшее время, но точная дата пока не называется. Сейчас остается открытым вопрос о точках разведения сил и средств на линии соприкосновения, а также о плане разминирования отдельных территорий, добавил он.

"Украинская сторона представила в Трехсторонней контактной группе закон об особенностях местного самоуправления, в который планируется имплементировать "формулу Штайнмайера"", — заявил глава офиса украинского лидера.

В предыдущий раз Украина обменивалась удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР в середине апреля 2020 года. На Украине с весны 2014 года продолжается гражданская война, начавшаяся после антиконституционного государственного переворота в стране, в результате чего Донбасс объявил о своей независимости, а Киев ввел туда войска.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#украина #киев #обмен

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...