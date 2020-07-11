Баранец: три атомные подлодки РФ могут превратить США в «пролив Сталина»

Атомные подлодки мощное и эффективное оружие. Такими словами военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец прокомментировал статью китайских аналитиков в издании Sohu о том, что РФ — единственная в мире страна, способная успешно противостоять США.

По его словам, российские субмарины с ядерным оружием способны нивелировать такие преимущества американской армии, как сильнейший в мире флот, а также сверхмощные сухопутные и воздушные войска.

«В Китае некоторые военные аналитики умеют считать до ста, и я хотел бы им напомнить, что количество атомных субмарин у Соединенных Штатов в 5–6 раз больше, чем у России», — добавил Баранец.

Военный обозреватель согласился с авторами статьи, что РФ действительно может дать фору США. Российские атомоходы не только отличаются пониженной шумностью, что критически важно для такого вида вооружения, но и имеют мощнейшую гидроакустику, поэтому обходят американских коллег.

«И это признают даже в США, — подчеркнул эксперт в комментарии ФАН.

Также Баранец напомнил о количественном превосходстве подводного флота США, но даже трех атомных российских субмарин вполне достаточно, чтобы в центре Северной Америки образовался «пролив имени товарища Сталина».