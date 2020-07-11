Видео с ракетными стрельбами крейсера "Петр Великий" в Баренцевом море опубликовано в Сети

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Политолог Захаров не исключил влияние Запада на массовые беспорядки В Сербии

Политолог Захаров не исключил влияние Запада на массовые беспорядки В Сербии

 Торговые центры Москвы зафиксировали резкий рост посещаемости после снятия ограничений

Торговые центры Москвы зафиксировали резкий рост посещаемости после снятия ограничений
Кудрин отметил необходимость структурных реформ в экономике

Кудрин отметил необходимость структурных реформ в экономике

 Киев заявил о готовности к обмену удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР

Киев заявил о готовности к обмену удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР
Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

 Handelsblatt: серия из 50 краж в Европарламенте привела к расколу среди депутатов

Handelsblatt: серия из 50 краж в Европарламенте привела к расколу среди депутатов
Политолог Захаров не исключил влияние Запада на массовые беспорядки В Сербии

Политолог Захаров не исключил влияние Запада на массовые беспорядки В Сербии

 Торговые центры Москвы зафиксировали резкий рост посещаемости после снятия ограничений

Торговые центры Москвы зафиксировали резкий рост посещаемости после снятия ограничений
Кудрин отметил необходимость структурных реформ в экономике

Кудрин отметил необходимость структурных реформ в экономике

 Киев заявил о готовности к обмену удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР

Киев заявил о готовности к обмену удерживаемыми лицами с ДНР и ЛНР
Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

 Handelsblatt: серия из 50 краж в Европарламенте привела к расколу среди депутатов

Handelsblatt: серия из 50 краж в Европарламенте привела к расколу среди депутатов
16:03   11 Июля 2020
Армия

Видео с ракетными стрельбами крейсера "Петр Великий" в Баренцевом море опубликовано в Сети

Видео с ракетными стрельбами крейсера "Петр Великий" в Баренцевом море опубликовано в Сети

Масштабные учения соединений кораблей Северного флота с участием авиации и наземной техники проходят в Баренцевом море. Ракетные крейсеры "Петр Великий" и "Маршал Устинов" отработали ракетный удар по кораблям условного противника.

Тяжелый ракетный крейсер "Петр Великий" вооружен противокорабельными крылатыми ракетами "Гранит" и "Вулкан". Запуск одной из них с борта корабля был снят на видео, которое опубликовал телеканал "Звезда".

Воздушную поддержку атаки ракетоносцев "Петр Великий" и "Маршал Устинов" оказывали самолеты Дальней авиации ВКС РФ Ту-22М3. Всего в учениях задействованы более 30 надводных кораблей и подводных лодок, два десятка самолетов и вертолетов и 40 единиц наземной техники из состава береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Севернoго флотa.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#северный флот #крылатые ракеты #крейсер Петр Великий

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...