Видео с ракетными стрельбами крейсера "Петр Великий" в Баренцевом море опубликовано в Сети

Масштабные учения соединений кораблей Северного флота с участием авиации и наземной техники проходят в Баренцевом море. Ракетные крейсеры "Петр Великий" и "Маршал Устинов" отработали ракетный удар по кораблям условного противника.

Тяжелый ракетный крейсер "Петр Великий" вооружен противокорабельными крылатыми ракетами "Гранит" и "Вулкан". Запуск одной из них с борта корабля был снят на видео, которое опубликовал телеканал "Звезда".

Воздушную поддержку атаки ракетоносцев "Петр Великий" и "Маршал Устинов" оказывали самолеты Дальней авиации ВКС РФ Ту-22М3. Всего в учениях задействованы более 30 надводных кораблей и подводных лодок, два десятка самолетов и вертолетов и 40 единиц наземной техники из состава береговых ракетно-артиллерийских войск и войск ПВО Севернoго флотa.