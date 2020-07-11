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15:59   11 Июля 2020
Общество

Политолог Захаров не исключил влияние Запада на массовые беспорядки В Сербии

Политолог Захаров не исключил влияние Запада на массовые беспорядки В Сербии

Подход России к разрешению массовых беспорядков может оказаться полезным властям Сербии, в которой сейчас не утихают протесты. Об этом заявил директор АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив", политолог Дмитрий Захаров.

Он отметил, что Белграду необходимо принять на вооружение имеющиеся в российском законодательстве правовые инструменты, а для недопущения раскачивания ситуации действовать решительнее, передает "НьюИнформ".

Кроме того, политолог выразил уверенность, что в действиях сербских провокаторов присутствует иностранное начало, в частность западных стран, как это было в Москве летом 2019 года.

Последние дни в Белграде и ряде других сербских городов не утихают массовые протесты и беспорядки. Активисты протестуют против введения жестких мер против коронавируса и требуют отставки президента страны Александра Вучича.

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Автор: Юлия Яковлева
#сербия #запад #беспорядки #протесты #захаров

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