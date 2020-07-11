Экс-депутат Рады: пришло время для ужесточения риторики РФ в отношении Украины

Украина не является независимым государством, поскольку обязана ориентироваться на мнение заокеанских хозяев. Такими словами бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров прокомментировал требование заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака к властям Украины подтвердить либо опровергнуть заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о «неактуальности» Минских соглашений по Донбассу.

«Это обращение Козака направлено скорее к западноевропейским партнерам по "нормандскому формату", которые взяли на себя ответственность за реализацию Минских соглашений», — считает Килинкаров.

По мнению экс-депутата Рады, вице-премьер Украины озвучил позицию высшего руководства страны, поскольку не выступает в качестве самостоятельного игрока в государственной политике. Однако Киеву все равно необходимо разъяснить остальным участникам «нормандского формата», чью именно позицию озвучил Резников.

«И если она отличается от той, что явил миру Резников, то этот человек должен быть немедленно освобожден от должности в украинском правительстве, — сказал экс-депутат в комментарии ФАН.

Попытки Украины затянуть конфликт ни к чему не приведут, продолжил экс-депутат Рады. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак уже в ультимативной форме потребовал от украинских властей подтвердить или опровергнуть заявления Резникова.

Если Киев промолчит, тогда нормандские договоренности не имеют смысла. Усилия лидеров РФ, Германии и Франции ради установления мира в Донбассе обнулятся.