Торговые центры Москвы зафиксировали резкий рост посещаемости после снятия ограничений

Посещаемость торговых центров в Москве выросла к концу июня до 70% от уровня до введения ограничительных мер из-за коронавируса, рассказали на официальном сайте мэра столицы.

Москва поэтапно снимает ограничения. Торговые центры возобновили работу, и москвичи отправились за покупками после долгого режима самоизоляции. На тыс. квадратных метров в среднем приходится 239 человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщает

Торговые центры и их арендодатели уверено набирают обороты в работе, среднесуточный прирост розничной торговли составил 48%. Ефимов отметил, что организации общепита увеличили объемы продаж на 61%, передает телеканал "360".