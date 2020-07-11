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15:19   11 Июля 2020
Общество

Участники несанкционированного митинга в поддержку Фургала перекрыли дорогу скорой помощи

Участники несанкционированного митинга в поддержку Фургала перекрыли дорогу скорой помощи

Несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был арестован по обвинению в причастности к организации убийств, прошел в столице региона. Из-за акции была затруднена работа городской службы скорой помощи.

Незаконный митинг начался на площади Ленина, там, где расположена администрация губернатора и правительства региона, подчеркивают журналисты РИА Новости. Как уточняется, в мэрии города не получали никаких заявок на проведение митинга. Более того, пресс-служба губернатора накануне предупредила о штрафах за участие в незаконных акциях.

Отметим, ранее журналисты телеканала "360" сообщали о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и этапировании его в Москву. Следственный комитет подозревает Фургала в покушении на убийства и убийствах бизнесменов из Хабаровского края и Амурской области в 2004 и 2005 годах. Подозреваемый отрицает свою вину.

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Автор: Юлия Яковлева
#митинг #хабаровск #скорая помощь #фургал

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