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15:19   11 Июля 2020
Политика

Голунов рассказал, что ряд "расследований" Навального основан на материалах Сафронова

Голунов рассказал, что ряд "расследований" Навального основан на материалах Сафронова

Журналист "Медузы" Иван Голунов рассказал, что ряд "расследований" блогера Алексея Навального основан на материалах подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова. Об этом Голунов написал в своем Telegram-канале.

Ранее в ходе стрима Навальный заявил, что Сафронов является "бессмысленным журналистом, госчиновником и лицемером". Также он утверждает, что не следил за материалами экс-сотрудника издания "Коммерсантъ", но Голунов объяснил, что это неправда. По словам журналиста-расследователя, заявление Навального является парадоксальным, так как блогер активно брал за основу своих разоблачений статьи Сафронова. Фактически получается, что и "расследования" Навальный проводил не сам, а в качестве базы были использованы именно материалы арестованного журналиста, но без указания настоящего автора.

"Конечно, вы прекрасно знакомы с работой Ивана Сафронова как журналиста. Многие ваши посты про российский военно-промышленный комплекс основаны на статьях, написанных Иваном Сафроновым", — указывает Голунов.

Журналист "Медузы" насчитал десять "расследований" Навального, фактура которых в действительности принадлежала Сафронову. Голунов призвал блогера удалить свои "расследования", которые базируются на статьях журналиста "Коммерсанта", так как это будет честно и нелицемерно, пишет ФАН.

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Автор: Яна Либерман
#навальный #голунов #Иван Сафронов

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