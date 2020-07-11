Голунов рассказал, что ряд "расследований" Навального основан на материалах Сафронова

Журналист "Медузы" Иван Голунов рассказал, что ряд "расследований" блогера Алексея Навального основан на материалах подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова. Об этом Голунов написал в своем Telegram-канале.

Ранее в ходе стрима Навальный заявил, что Сафронов является "бессмысленным журналистом, госчиновником и лицемером". Также он утверждает, что не следил за материалами экс-сотрудника издания "Коммерсантъ", но Голунов объяснил, что это неправда. По словам журналиста-расследователя, заявление Навального является парадоксальным, так как блогер активно брал за основу своих разоблачений статьи Сафронова. Фактически получается, что и "расследования" Навальный проводил не сам, а в качестве базы были использованы именно материалы арестованного журналиста, но без указания настоящего автора.

"Конечно, вы прекрасно знакомы с работой Ивана Сафронова как журналиста. Многие ваши посты про российский военно-промышленный комплекс основаны на статьях, написанных Иваном Сафроновым", — указывает Голунов.

Журналист "Медузы" насчитал десять "расследований" Навального, фактура которых в действительности принадлежала Сафронову. Голунов призвал блогера удалить свои "расследования", которые базируются на статьях журналиста "Коммерсанта", так как это будет честно и нелицемерно, пишет ФАН.