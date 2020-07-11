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14:57   11 Июля 2020
Армия

Вооруженное столкновение прошло в Мисурате между черкесами и племенем Ас-Савава

Вооруженное столкновение прошло в Мисурате между черкесами и племенем Ас-Савава

Пользователи в социальных сетях сообщают о вооруженных столкновениях между черкесами и представителями племени Ас-Савава в Мисурате, в ходе столкновения были обнаружены раненые.

Аккаунт 128-го пехотного батальона Ливийской национальной армии (ЛНА) в Facebook сообщает о том, что в Мисурате произошли боевые столкновения. Также известно, что был ранен один из представителей Ас-Савава в районе лагеря сил противовоздушной обороны возле курорта Ан-Наврас.

В случае подобных междоусобиц в рядах террористов Триполи и атак ВС Правительства национального согласия Ливии страдает мирные жители североафриканской страны. Об этом сообщает "Федеральное агентство новостей".

Неподалеку от Триполи в жилых кварталах Джанзура ранее также произошла перестрелка, в ходе которой погибли 12 мирных граждан.

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Автор: Ирина Большунова
#ливия #террористы #триполи

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