Перенджиев: фильм "Шугалей-2" приведет к решению проблемы заключенных социологов в Ливии

Военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал о том, какие ожидания вызывает вторая часть фильма "Шугалей".

Военный политолог сообщил, что подобного рода фильмы не снимают и деньги на них просто так выделять не будут, так как сам съемочный процесс подразумевает под собой проведение серьезной работы для того, чтобы сделать кинокартину не только привлекательной, но и способной вызывать особые чувства сострадания к пленникам и желание помочь им выбраться из сложной ситуации. Первая часть фильма "Шугалей" вызвала большой резонанс и привлекла общественность к проблеме российских социологов. Об этом сообщает издание "Экономика сегодня".

Александр Перенджиев полагает, что проблема россиян заключенных в Ливии является насущной и благодаря показам данных фильмов она приблизится к решению, о незаконном удержании граждан России знают уже многие. Решение снять такой фильм является очень сильным, так как ранее о ситуации с Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном узнавали после заявлений политических деятелей. Такого рода кинокартины формируют общественное мнение о правомерность России требовать освобождения россия, сообщил эксперт.