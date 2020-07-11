Российские пенсионеры могут занять у банков больше, чем молодежь

Кредитные организации подняли лимиты по кредитным картам для граждан пожилого возраста, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Как объяснили специалисты, это связано с тем, что во время пандемии доходы граждан старшего возраста оказались стабильнее, чем у молодых россиян. В мае средний лимит по кредитным картам для пенсионеров превысил 67 тысяч рублей, что на 11,2% выше, чем в феврале этого года, передает РБК.

При этом, кредитный лимит для других возрастных категорий россиян сократился. Например, гражданам 30-39 лет и 40-49 лет в текущем году планку кредита снизили на 8,3% и на 6,7% соответственно.