Политиков и военных США не устраивает, что РФ укрепляет позиции в Арктическом регионе и следит за Северным морским путем. Таким мнением поделился военный обозреватель газеты «КП», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Поэтому американским правительством была поставлена задача – догнать и перегнать Российскую Федерацию, а ледокольная программа Вашингтона начинает развиваться», — сказал Баранец.

По информации издания Business Insider, у США есть единственный ледокол Polar Star, построенный в 1976 году, поэтому руководство американской Береговой охраны не торопится отправлять «Полярную звезду» через Северный морской путь для учений.

Вашингтон планирует укрепить флот ради освоения Арктики. Однако Северный флот РФ уже получает новейшие образцы вооружения и военной техники, что беспокоит США, считает Баранец.

«Кроме того, Россия создала множество так называемых арктических вооружений, среди которых патроны, оружие, бронетехника, авиация, системы противовоздушной обороны, а также корабли арктического типа», — объяснил военный обозреватель ФБА «Экономика сегодня».

Минобороны РФ укрепляет обороноспособность страны в Арктическом регионе, продолжил эксперт, а Северный флот вооружит арктические дивизионы комплексами С-400. При том, что США также намерены отстаивать природные ресурсы Арктики.