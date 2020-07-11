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14:09   11 Июля 2020
Общество

Джаралла: фильм "Шугалей-2" намекает на развитие ситуации с похищенными в Ливии россиянами

Джаралла: фильм "Шугалей-2" намекает на развитие ситуации с похищенными в Ливии россиянами

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан могут вновь стать для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии предметом торга. Опасения в связи с этим выразил политолог Владимир Джаралла.

Джаралла выразил осторожную надежду на то, что фильм "Шугалей-2" намекает на переход ситуации с захватом российских граждан в Ливии к новому этапу. По мнению политолога, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) вполне может увидеть в заложниках предмет для выгодного им торга.

"Им может показаться, что ситуация меняется в их пользу, поэтому они готовы начать процесс завершения этой истории. Таким образом вторая часть фильма намекает, что эта долгая ситуация захвата российских соотечественников в заложники подходит к новому этапу. Не хочется сглазить, поэтому мы лишь будем выражать осторожную надежду на это", – заявил политолог в беседе с журналистами "Слово и Дело".

Отметим, вторая часть фильма "Шугалей" будет презентована в сентябре этого года. Картина, рассказывающая об удерживаемых в Ливии российских гражданах, вызвала широкий общественный резонанс не только в России, но и за рубежом.

Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в мае прошлого года. До сих пор российских ученых удерживают в неофициальной тюрьме "Митига" без предъявления обвинений.

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Автор: Илья Романович
#ливия #джаралла #Шугалей

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