Российских граждан с началом трудового стажа в СССР ждут надбавки к пенсии

Пенсионный фонд России рассказал о надбавках к пенсии для российских граждан, начавших свою трудовую деятельность во времена СССР. При расчете пенсий будет учтен каждый полный год трудового стажа, приобретенный до 1 января 1991 года.

Пенсионеры, чей трудовой стаж начался во времена СССР, получат надбавки к выплатам. При этом расчетный пенсионный капитал вырастет на 10%, уточнили в ПФР. Для определения размеров пенсий будет использован расчетный капитал, утвержденный на 1 января 2002 года.

Ранее Министерство труда России представило планы по увеличению пенсионных выплат неработающих пенсионеров на 6,3% в 2021 году.