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14:06   11 Июля 2020
Происшествия

Российских граждан с началом трудового стажа в СССР ждут надбавки к пенсии

Российских граждан с началом трудового стажа в СССР ждут надбавки к пенсии

Пенсионный фонд России рассказал о надбавках к пенсии для российских граждан, начавших свою трудовую деятельность во времена СССР. При расчете пенсий будет учтен каждый полный год трудового стажа, приобретенный до 1 января 1991 года.

Пенсионеры, чей трудовой стаж начался во времена СССР, получат надбавки к выплатам. При этом расчетный пенсионный капитал вырастет на 10%, уточнили в ПФР. Для определения размеров пенсий будет использован расчетный капитал, утвержденный на 1 января 2002 года.

Ранее Министерство труда России представило планы по увеличению пенсионных выплат неработающих пенсионеров на 6,3% в 2021 году.

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Автор: Кристина Мокроусова
#пенсия #пенсионный фонд #надбавки

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