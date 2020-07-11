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14:26   11 Июля 2020
Весь мир

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Китайские аналитики поставили под вопрос будущую территориальную целостность Украины как государства и напомнили, что страна несколько столетий входила в состав РФ. Об этом говорится статье издания Sina.

«Со временем Украина все больше сближалась с Западом, а Россия, восстановив национальную мощь, вновь стала конкурентом западных стран, что привело к усилению трений между двумя государствами», — пишет китайское издание.

Российская партия «За правду» представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум о принадлежности Донецкой и Луганской областей, объявивших независимость от Киева. По итогам референдума предложили включить области в состав РФ.

Бывший председатель правительства ДНР Александр Бородай объявлял, что Донецк и Луганск присоединятся к РФ. По его словам, фактически районы уже часть России, поэтому осталось оформить юридическое признание.

«Для нынешней Украины это не слишком хорошая новость», — отмечает Sina.

Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией

Сближение Киева с Североатлантическим альянсом беспокоит Москву, но РФ всегда выбирает тактику соблюдения баланса, поэтому не идет на конфронтацию.

«Однако как только будет принято решение о проведении референдума, как это было с Крымом, Украине придется отреагировать», — не исключает издание.

Киев неоднократно заявлял о планах силой вернуть Крым, но все остается на уровне разговоров, продолжили китайские аналитики. Причина — огромная разница в военной мощи между РФ и Украиной.

«Если начнется полномасштабный конфликт, Украина не только не вернет Крым, но и, возможно, окажется на грани гибели», — резюмирует Sina.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #сша #украина #китай

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