Sina: Украина окажется на грани гибели при полномасштабном конфликте с Россией
Китайские аналитики поставили под вопрос будущую территориальную целостность Украины как государства и напомнили, что страна несколько столетий входила в состав РФ. Об этом говорится статье издания Sina.
«Со временем Украина все больше сближалась с Западом, а Россия, восстановив национальную мощь, вновь стала конкурентом западных стран, что привело к усилению трений между двумя государствами», — пишет китайское издание.
Российская партия «За правду» представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум о принадлежности Донецкой и Луганской областей, объявивших независимость от Киева. По итогам референдума предложили включить области в состав РФ.
Бывший председатель правительства ДНР Александр Бородай объявлял, что Донецк и Луганск присоединятся к РФ. По его словам, фактически районы уже часть России, поэтому осталось оформить юридическое признание.
«Для нынешней Украины это не слишком хорошая новость», — отмечает Sina.
Сближение Киева с Североатлантическим альянсом беспокоит Москву, но РФ всегда выбирает тактику соблюдения баланса, поэтому не идет на конфронтацию.
«Однако как только будет принято решение о проведении референдума, как это было с Крымом, Украине придется отреагировать», — не исключает издание.
Киев неоднократно заявлял о планах силой вернуть Крым, но все остается на уровне разговоров, продолжили китайские аналитики. Причина — огромная разница в военной мощи между РФ и Украиной.
«Если начнется полномасштабный конфликт, Украина не только не вернет Крым, но и, возможно, окажется на грани гибели», — резюмирует Sina.