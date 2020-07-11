Генпрокуратура РФ заявила, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова стала лавина

Туристы на перевале Дятлова в 1959 году погибли из-за снежной лавины, так как из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО.

Проведение проверки для выяснения причин трагедии, случившейся на Северном Урале во второй половине XX века, произошло спустя 60 лет после нее — после того, как об этом попросили родственники погибших, а также из-за большого интереса СМИ и общества. В настоящий момент материалов для того, чтобы ответить на вопрос, что случилось в 1959 году, в деле достаточно. Версия о лавине полностью подтвердилась, обозначил заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьянов.