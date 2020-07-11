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13:30   11 Июля 2020
Происшествия

Генпрокуратура РФ заявила, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова стала лавина

Генпрокуратура РФ заявила, что причиной гибели туристов на перевале Дятлова стала лавина

Туристы на перевале Дятлова в 1959 году погибли из-за снежной лавины, так как из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Об этом сообщили в управлении Генпрокуратуры РФ в УрФО.

Проведение проверки для выяснения причин трагедии, случившейся на Северном Урале во второй половине XX века, произошло спустя 60 лет после нее — после того, как об этом попросили родственники погибших, а также из-за большого интереса СМИ и общества. В настоящий момент материалов для того, чтобы ответить на вопрос, что случилось в 1959 году, в деле достаточно. Версия о лавине полностью подтвердилась, обозначил заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьянов.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #генпрокуратура #урал #перевал дятлова

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