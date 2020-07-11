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13:22   11 Июля 2020
Политика

Карасев заявил, что публикация разговора Порошенко говорит о неуважении к украинцам

Карасев заявил, что публикация разговора Порошенко говорит о неуважении к украинцам

Публикация записи диалога экс-лидера Украины Петра Порошенко с главой РФ Владимиром Путиным демонстрирует, что украинские политики не уважают собственных избирателей и "держат народ за скот", заявил политолог Вадим Карасев.

Карасев сказал, что Украине иногда приходится "на коленках лазить" ради страны, передает "ПолитНавигатор".

"Политика — это дело циничное, иногда грязное", — уверен политолог.

Он отметил, что есть более крупная проблема — существует большая разница между тем, что происходит в личных разговорах, и тем, что на публике. Украинский экс-президент и его сторонники ради государства "могли и не то сказать".

Карасев добавил, что жителей воспринимают как "скот", который можно легко обмануть.

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Автор: Илья Романович
#порошенко #украина #Карасев

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