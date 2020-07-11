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Законопроект о разглашении врачебной тайны родственникам умерших внесли в Госдуму РФ

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13:07   11 Июля 2020
Общество

Законопроект о разглашении врачебной тайны родственникам умерших внесли в Госдуму РФ

Законопроект о разглашении врачебной тайны родственникам умерших внесли в Госдуму РФ

Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о том, что близкие родственники умершего пациента имеют право получить доступ к врачебной тайне.

Вопрос о возможности предоставления заинтересованным лицам сведений, составляющих врачебную тайну, после смерти гражданина возникает достаточно часто. Внесенный в Госдуму законопроект призван устранить правовую неопределенность. Информация о смерти пациента может быть разглашена супругам или близким родственникам, согласно документу.

Минздрав РФ получит полномочия, благодаря которым сможет утверждать порядок дачи письменного согласия гражданина или его представителя на разглашение врачебной тайны. Кроме того, семьи смогут получать сведения о состоянии здоровья родственника, а также у них появится доступ к медицинским документам и выпискам.

Правительство РФ утвердило дополнительные выплаты сотрудникам Минздрава, работающим с коронавирусом. Проект позволит материально простимулировать работников, сообщает телеканал "360".

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Автор: Яна Либерман
#госдума #правительство #минздрав #законопроек #врачебная тайна

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