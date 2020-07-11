Handelsblatt: серия из 50 краж в Европарламенте привела к расколу среди депутатов

Воры проникли в пустое здание Европарламента во время пандемии и вынесли ценные вещи. По информации немецкой газеты Handelsblatt, самоизоляция превратила Европейский квартал в Брюсселе в «город-призрак».

Преступники воспользовались случаем и обокрали евродепутатов. Речь идет о 50 инцидентах, в результате которых бесследно пропали ноутбуки, планшеты и видеокамеры.

Управление Европарламента старается создать безопасные условия работы для депутатов. Никаких данных, которые влияют на работу законодательного органа, не украли. Член Социал-демократической партии Германии Бернд Ланге отметил, что впервые столкнулся с воровством в законодательном органе.

По его словам, нельзя исключать, что у грабителей были ключи, поэтому под подозрение попадают службы безопасности, уборщики и мастера. Случившееся обернулось критикой главы управления Европарламентом, генерального секретаря Клауса Велле.

Серия краж разделила депутатов. Некоторые более не оставляют ценные вещи без присмотра и забирают технику во время обеденного перерыва. Другие не считают ограбления приоритетной темой, поскольку для них важнее политические и экономические трудности Европы.

После терактов в столице Бельгии в 2016 году вестибюль здания Европарламента переделали и превратили в «отделение строго режима». Однако все это бесполезно, если в коллективе завелась «паршивая овца», считают некоторые депутаты.

Бельгийским полицейским запретили находиться на территории парламента, поэтому правоохранительные органы не собрали улики, резюмировало издание.