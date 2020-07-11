Министерство обороны РФ поможет Симферополю решить проблему водоснабжения

Засушливая погода в Крыму привела к дефициту воды в столице республики Симферополе. Помочь решить эту проблему взялись российские военные, которые построят временный водопровод из Тайганского водохранилища.

Первые эшелоны водопроводных труб, предназначенных для возведения водопровода между Тайганским водохранилищем и Симферополем, прибыли в Крым. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, слова которого приводит "Интерфакс".

Аксенов отметил скорость, с которой руководство России и Министерство обороны РФ откликнулись на его просьбу помочь с водоснабжением Симферополя. Отдельно глава республики поблагодарил заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, приехавшего на полуостров, и лично проинспектировавшего весь маршрут укладки водопровода.