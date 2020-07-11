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12:23   11 Июля 2020
Общество

Сатановский: Россия способна присоединить украинский плацдарм НАТО

Сатановский: Россия способна присоединить украинский плацдарм НАТО

Антироссийские настроения в бывших союзных республиках активно подогреваются Европой и США. Однако Россия способна присоединить к себе и украинский "плацдарм" НАТО, отметил политолог Евгений Сатановский.

США и европейские союзники Вашингтона возвели банальный бандитизм в ранг международной политики, пытаясь подавить Россию и других геополитических противников, заявил Сатановский в беседе с журналистами Федерального агентства новостей.

В социальных сетях распространяются заказные материалы о "русской угрозе", обратил внимание Сатановский.

"То у нас тема, что НАТО не будет идти на Восток, а тут у нас Украина – супер-плацдарм завтрашней войны против "злых москалей", — заявил Сатановский.

Пока Москва отвечает на агрессивную политику Запада дипломатическими нотами. Однако Россия способна присоединить к себе и украинский "плацдарм" НАТО, а также другие бывшие республики СССР, которые трансформируются в такие же "плацдармы" Североатлантического альянса.

Сатановский в эфире "Вести FM" добавил, что считает возможным рассматривать в состав России территорий "до Чопа и Ужгорода".

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #украина #нато #вашингтон #сатановский

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