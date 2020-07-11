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12:21   11 Июля 2020
Политика

Японский эксперт: совместная деятельность страны с РФ на Курилах может завершиться

Японский эксперт: совместная деятельность страны с РФ на Курилах может завершиться

Общая хозяйственная деятельность РФ и Японии на Южных Курилах может завершиться после принятия поправок в Конституцию РФ, предполагающих сохранение территориальной целостности страны, заявил эксперт по российско-японским отношениям Юкио Асадзума.

Асадзума отметил, что возможность для продолжения переговоров о территориальном вопросе якобы остается. Помимо этого он отметил, что пространство для экономического сотрудничества "значительно уменьшилось", сообщает РИА Новости.

Он сказал, что причиной стало то, что мотивация Японии для продвижения бизнеса с Российской Федерацией существенно снизилась. Асадзума добавил, что если территориальная проблема не будет решена, то продолжать переговоры о мирном договоре с РФ будет невозможно. Эксперт пришел к выводу, что общая хозяйственная деятельность России и Японии может быть завершена.

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Автор: Кристина Мокроусова
#япония #курильские острова #Асадзума

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