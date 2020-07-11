США поддержали идею Японии в продаже 105 военных истребителей за 24 миллиарда долларов

Правительство Японии решило осуществить такую сделку в соответствии со своим решением о замене парка истребителей. Со временем к 105 истребителям такого типа закупят еще 42.

Япония может стать обладательницей 147 новых боевых машин. Такая сделка является второй по стоимости на американские вооружения. Подобную сделку заключили еще в 2010 году на продажу Саудовской Аравии 84 истребителей и ракетных систем на сумму 29,4 миллиарда долларов.

Госдеп США одобрил новую американо-японскую сделку, потому что она может поспособствовать повышению японского военного потенциала. Напомним, что Япония является важным военно-политическим союзником США. К тому же, подобного рода договоренность по экспорту вооружений США поможет восстановить американскую экономику и поднять занятость в условиях последствий коронавирусной инфекции.