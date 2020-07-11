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12:15   11 Июля 2020
Политика

Политолог Михеев назвал главную проблему современной государственности Украины

Политолог Михеев назвал главную проблему современной государственности Украины

Украине необходим человек, "способный провести серьезнейший аудит всех вот этих псевдооснов современной украинской государственности". Об этом заявил российский политолог Сергей Михеев во время авторской программы Владимира Соловьева.

Михеев указал, что без человека, который проведет принципиальнейший аудит всего того, из чего на сегодняшний день "лепят основание" национальной государственности Украины, страна никуда не двинется. Он не исключил, что Украине нужен диктатор, а не избранный президент, поскольку на выборах украинцы с каждым разом будут получать лишь ухудшение.

По мнению политолога, ни Зеленский, ни Билецкий, ни националисты на эту роль не подходят, поскольку среди них в основном весьма "ограниченные психопаты".

В заключение Михеев указал, что единственный конкурент Зеленского на пост главы Украины — Порошенко, но это шаг "назад в будущее". И именно в этом кроется главная проблема современной государственности страны.

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Автор: Василий Пименов
#украина #михеев #зеленский

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