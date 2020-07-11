Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Законопроект о разглашении врачебной тайны родственникам умерших внесли в Госдуму РФ

Законопроект о разглашении врачебной тайны родственникам умерших внесли в Госдуму РФ

 Сатановский: Россия способна присоединить украинский плацдарм НАТО

Сатановский: Россия способна присоединить украинский плацдарм НАТО
«Перспектива, отдаленная на десятилетия»: депутат бундестага о вступлении Украины в ЕС

«Перспектива, отдаленная на десятилетия»: депутат бундестага о вступлении Украины в ЕС

 Японский эксперт: совместная деятельность страны с РФ на Курилах может завершиться

Японский эксперт: совместная деятельность страны с РФ на Курилах может завершиться
American Interest: судьбу НАТО решат в Европе, а не в США

American Interest: судьбу НАТО решат в Европе, а не в США

 Сербские СМИ разглядели «руку Кремля» в протестах, но всему виной футбол

Сербские СМИ разглядели «руку Кремля» в протестах, но всему виной футбол
Законопроект о разглашении врачебной тайны родственникам умерших внесли в Госдуму РФ

Законопроект о разглашении врачебной тайны родственникам умерших внесли в Госдуму РФ

 Сатановский: Россия способна присоединить украинский плацдарм НАТО

Сатановский: Россия способна присоединить украинский плацдарм НАТО
«Перспектива, отдаленная на десятилетия»: депутат бундестага о вступлении Украины в ЕС

«Перспектива, отдаленная на десятилетия»: депутат бундестага о вступлении Украины в ЕС

 Японский эксперт: совместная деятельность страны с РФ на Курилах может завершиться

Японский эксперт: совместная деятельность страны с РФ на Курилах может завершиться
American Interest: судьбу НАТО решат в Европе, а не в США

American Interest: судьбу НАТО решат в Европе, а не в США

 Сербские СМИ разглядели «руку Кремля» в протестах, но всему виной футбол

Сербские СМИ разглядели «руку Кремля» в протестах, но всему виной футбол
12:40   11 Июля 2020
Ближнее зарубежье

«Перспектива, отдаленная на десятилетия»: депутат бундестага о вступлении Украины в ЕС

«Перспектива, отдаленная на десятилетия»: депутат бундестага о вступлении Украины в ЕС

Немецкое издание Cicero обнародовало интервью с депутатом бундестага от партии Зеленых и спикером фракции по восточноевропейской политике Мануэлем Саррацином. С 1 июля Германия заняла пост председателя Евросоюза и выдвинула лозунг «Совместно. Сделаем Европу снова сильной».

Однако европейские партнеры настроены критично из-за позиции Германии по газопроводу «Северный поток — 2».

«В то же время у меня создалось впечатление, что Центральная Европа очень хорошо встретила германо-французскую инициативу о создании фонда поддержки экономик ЕС и о мерах по преодолению последствий кризиса, вызванного коронавирусом», — отметил Саррацин.

«Перспектива, отдаленная на десятилетия»: депутат бундестага о вступлении Украины в ЕС

По его мнению, COVID-19 способствовал возникновению новых союзов между Востоком и Западом, а доверие к Берлину возросло, несмотря на строительство газопровода. Депутат бундестага занял жесткую антироссийскую позицию и категорически против сближения с Москвой, но не с другими странами-членам ЕС.

«Очень важно, чтобы Германия в ходе переговоров в нормандском формате проводила совершенно четкую линию и в определенном смысле поддержала Зеленского», — считает Саррацин.

«Перспектива, отдаленная на десятилетия»: депутат бундестага о вступлении Украины в ЕС

Также Германия должна обозначить границы, когда речь заходит о выборах в так называемых народных республиках Донбасса, продолжил депутат бундестага. В этом вопросе важна ясность, поскольку именно она имеет решающее значение для доверия Киева к Берлину.

«Я твердо убежден в том, что без перспективы вступления в ЕС политики на Украине в долгосрочной перспективе утратят доверие. Но, с другой стороны, ясно и то, что это будет очень долгий путь и что речь может идти о перспективе, отдаленной на десятилетия, а не о скором вступлении в ЕС», — подытожил Саррацин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Андрей Рыдаль
#ес #украина #германия #северный поток-2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...