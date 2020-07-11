«Перспектива, отдаленная на десятилетия»: депутат бундестага о вступлении Украины в ЕС

Немецкое издание Cicero обнародовало интервью с депутатом бундестага от партии Зеленых и спикером фракции по восточноевропейской политике Мануэлем Саррацином. С 1 июля Германия заняла пост председателя Евросоюза и выдвинула лозунг «Совместно. Сделаем Европу снова сильной».

Однако европейские партнеры настроены критично из-за позиции Германии по газопроводу «Северный поток — 2».

«В то же время у меня создалось впечатление, что Центральная Европа очень хорошо встретила германо-французскую инициативу о создании фонда поддержки экономик ЕС и о мерах по преодолению последствий кризиса, вызванного коронавирусом», — отметил Саррацин.

По его мнению, COVID-19 способствовал возникновению новых союзов между Востоком и Западом, а доверие к Берлину возросло, несмотря на строительство газопровода. Депутат бундестага занял жесткую антироссийскую позицию и категорически против сближения с Москвой, но не с другими странами-членам ЕС.

«Очень важно, чтобы Германия в ходе переговоров в нормандском формате проводила совершенно четкую линию и в определенном смысле поддержала Зеленского», — считает Саррацин.

Также Германия должна обозначить границы, когда речь заходит о выборах в так называемых народных республиках Донбасса, продолжил депутат бундестага. В этом вопросе важна ясность, поскольку именно она имеет решающее значение для доверия Киева к Берлину.