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12:06   11 Июля 2020
Экономика

Рубль укрепился к концу недели благодаря росту цен на нефть

Рубль укрепился к концу недели благодаря росту цен на нефть

Неделя началась для денежной единица РФ с провального падения, однако в итоге рублю удалось отыграть свои позиции, свидетельствуют официальные курсы валют, установленные Центробанком.

Нефтяные котировки оказывают влияние на положение российской национальной валюты. Рост новых случаев коронавирусной инфекции по всему миру и повторное введение карантина грозит падению цен на топливо до 20 или 30 долларов за баррель, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

Сейчас стоимость сырья постепенно увеличивается. Перед выходными бренд WTI подорожал до 40,56 доллара за бочку, а марка Brent стала стоить 43,27 доллара за баррель, пишет URA.RU.

После цен на нефть стал укрепляться и рубль. Курс доллара к концу недели находится на отметке 71,23 рубля, евро стоит 80,27 рубля.

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Автор: Илья Романович
#нефть #рубль #коронавирус

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