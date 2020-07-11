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12:00   11 Июля 2020
Общество

Вильфанд объяснил причину возникновения погодных аномалий в РФ

Вильфанд объяснил причину возникновения погодных аномалий в РФ

Число природных аномалий в РФ постепенно увеличивается. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что это связано с глобальным потеплением.

Существуют законы, по которым движение воздушных масс должно быть с запада на восток, отметил синоптик. Однако глобальное потепление вносит в естественный процесс свои изменения. В северных широтах они замечаются наиболее явно. В результате воздушные массы начинают двигаться с юга на север и в обратную сторону.

Подобное явление и провоцирует различные природные аномалии. В Верхоянске 20 июня зафиксировали температуру воздуха +38 градусов, что практически невозможно было представить, ведь территория считается полюсом холода Северного полушария, отметил Вильфанд. Он также сообщил, что в южных регионах европейской части России температура воздуха может подняться до 43 градусов по Цельсию. На воде могут образовываться смерчи.

В Москве в выходные ожидается теплая, солнечная погода. Синоптики прогнозируют к вечеру облачность, и возможны кратковременные дожди. Температура воздуха поднимется до +28 градусов по Цельсию, передает телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #погода #аномалия

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