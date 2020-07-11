Трамп: атака на ФАН была частью "более широкой политики противостояния" РФ

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что лично отдал приказ о кибератаке на Федеральное агентство новостей и проект USA Really осенью 2018 года. Однако Пентагон сумел лишь вывести из строя два жестких диска сервера.

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с журналистом газеты The Washington Post Марком Тиссеном признался, что лично отдал приказ провести кибератаку подразделения Пентагона US Cyber Command на серверы российских ресурсов перед выборами в Конгресс США. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Как заявил американский президент, атака на серверы ФАН стала "частью большой политики противостояния Российской Федерации" в мире. Решение было принято на основании "данных разведки" о якобы "вмешательстве" в выборы в США. Кибератаку Трамп назвал "успешной", однако в его заявлении явно присутствует бравада.

Осенью 2018 года Федеральное агентство новостей сообщило, что сотрудники издания подвергаются информационным атакам ВС США. Киберкомандование поначалу ограничивалось жестким троллингом, рассылая сотрудникам ФАН СМС-сообщения с угрозами на довольно плохом русском языке. Сообщения рассылались с номеров мобильных операторов африканских государств. Журналистов в ультимативной форме призывали "задуматься о своей деятельности". К слову, подобные сообщения получали не только работающие в редакции сотрудники, но и те, кто уже давно уволился. Получается, что угрозы рассылались наугад, актуальной информации у американского киберкомандования не было. А это вызывает вопросы к работе разведки США, на которую ссылался Трамп.

В один из дней в начале ноября 2018 года, примерно в 22:00 по московскому времени, на внутриофисном сервере ФАН был уничтожен RAID-контроллер, вышли из строя два жестких диска из четырех. Также были отформатированы винчестеры на серверах, арендованных в Швеции и Эстонии. На них хранилась информация портала USA Really. Все эти неприятности не повлияли на работу редакции ФАН, проект USA Really также работал в штатном режиме.

По словам генерального директора Федерального агентства новостей Евгения Зубарева, американские власти продемонстрировали собственную некомпетентность, все отказавшие части сервера оперативно заменили.

"Сотрудники ФАН и USA Really благодаря слаженной работе IT-департамента ни на минуту не прекращали свою работу. Если у имеющего многомиллиардные бюджеты киберкомандования такие мощности, то, вероятнее всего, их ядерным оружием можно только бутылки из-под шампанского открывать", — констатировал Зубарев.

Западные СМИ не обошли вниманием провальную работу "киберагентов", назвав ее "пустой тратой средств американских налогоплательщиков". После всего случившегося в отставку ушел заместитель главы киберкомандования США генерал-лейтенант Винсент Стюарт.

По мнению Евгения Зубарева, отставка Стюарта вполне логична, однако стоило бы провести "зачистку" и других руководителей и так называемых "специалистов" IT-подразделения оборонного ведомства США, явно не оправдывающего своей работой расходы в миллиарды долларов. Пентагону пришлось потратить немало средств на заказные статьи в западных СМИ об "успехе" атак на ФАН и USA Really, работа которых якобы была заблокирована на сутки.