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12:02   11 Июля 2020
Весь мир

American Interest: судьбу НАТО решат в Европе, а не в США

American Interest: судьбу НАТО решат в Европе, а не в США

Американский лидер Дональд Трамп не хочет, чтобы США выходили из Североатлантического альянса, но продолжает настаивать на более сбалансированном распределении оборонных расходов между странами-членами НАТО. Об этом президент заявил в интервью научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену.

«Нет, я не хочу выходить. Но я хочу, чтобы они платили свою справедливую долю», — объяснил Трамп.

American Interest: судьбу НАТО решат в Европе, а не в США

Однако судьбу НАТО решат не США, а европейские страны. Такое мнение высказал политолог Эндрю А. Мишта в статье в The American Interest. Напряженность между Европой и Вашингтоном нарастала не одно десятилетие, а это чревато не только разрушением рамок трансатлантического взаимодействия, но и превращением НАТО в бесполезную организацию.

Политолог считает, что противостояние США и КНР нарастает, поэтому стратегический выбор Европы определит будущее континентальной безопасности и структуры взаимоотношений между странами. Вашингтону нужны боеспособные союзники, но между США и крупнейшими союзниками в Европе нет единого мнения о роли Китая и РФ в новом миропорядке.

American Interest: судьбу НАТО решат в Европе, а не в США

Также Эндрю А. Мишта напомнил, что постоянных союзников нет, а вот интересы — да. Благодаря этому Североатлантический альянс существует так долго, но отсутствие стратегических интересов в настоящем обречет НАТО на полумеры и пустую риторику.

«Можно ли обратить этот процесс вспять? Решение сохранить НАТО не может больше принадлежать только США, хотя они и делают фундаментальный вклад в военный потенциал альянса. Судьба НАТО решится в Европе», — резюмировал Мишта.

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Автор: Андрей Рыдаль
#сша #европа #нато #общество

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