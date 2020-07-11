American Interest: судьбу НАТО решат в Европе, а не в США

Американский лидер Дональд Трамп не хочет, чтобы США выходили из Североатлантического альянса, но продолжает настаивать на более сбалансированном распределении оборонных расходов между странами-членами НАТО. Об этом президент заявил в интервью научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену.

«Нет, я не хочу выходить. Но я хочу, чтобы они платили свою справедливую долю», — объяснил Трамп.

Однако судьбу НАТО решат не США, а европейские страны. Такое мнение высказал политолог Эндрю А. Мишта в статье в The American Interest. Напряженность между Европой и Вашингтоном нарастала не одно десятилетие, а это чревато не только разрушением рамок трансатлантического взаимодействия, но и превращением НАТО в бесполезную организацию.

Политолог считает, что противостояние США и КНР нарастает, поэтому стратегический выбор Европы определит будущее континентальной безопасности и структуры взаимоотношений между странами. Вашингтону нужны боеспособные союзники, но между США и крупнейшими союзниками в Европе нет единого мнения о роли Китая и РФ в новом миропорядке.

Также Эндрю А. Мишта напомнил, что постоянных союзников нет, а вот интересы — да. Благодаря этому Североатлантический альянс существует так долго, но отсутствие стратегических интересов в настоящем обречет НАТО на полумеры и пустую риторику.