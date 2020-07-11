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11:26   11 Июля 2020
Армия

СМИ: тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" один стоит целого флота НАТО

СМИ: тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" один стоит целого флота НАТО

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" был спущен на воду в 1986 году. Он уже и тогда представлял собой серьезную угрозу авианосным соединениям ВМС США, а после модернизации станет еще сильнее и опаснее.

Затянувшаяся модернизация "Адмирала Нахимова", вставшего на ремонт в 1999 году, вызвана появлением совершенно новых корабельных ракетных систем, которыми командование ВМФ РФ захотело оснастить крейсер. Как сообщает РИА Новости, корабль получил на вооружение комплексы гиперзвуковых ракет "Циркон" — оружия, против которого нет в настоящий момент защиты.

Ряд других обновлений превратил тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" в многоцелевой корабль, который по своим боевым качествам может стоить целого флота НАТО. На борту стоят несколько комплексов противолодочного вооружения, обновленные системы ПВО и системы противоторпедной обороны. В состав Северного флота "Адмирал Нахимов" вернется в 2022 году.

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Автор: Юлия Яковлева
#северный флот #циркон #адмирал нахимов

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