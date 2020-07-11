Россиянам рассказали о последствиях деноминации рубля

Деноминация рубля в сто раз приведет к незначительному росту цен в России, считает экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.

Граждане РФ не столкнутся с какими-либо серьезными потрясениями на фоне деноминации. Основной трудностью станет сама процедура обмена, рассказал эксперт.

Сейчас на подобные изменения люди будут реагировать двумя способами, полагает Колганов. Часть жителей России отнесутся к этому скептически. Остальные могут воспринимать деноминацию с подозрением, передает мнение экономиста "360".

За проведение деноминации в стране на фоне роста наличных денег недавно выступил известный российский аналитик, руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.