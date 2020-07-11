Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Солонников: «стена Яценюка» вряд ли ограничит поток беженцев с Украины в Россию

Солонников: «стена Яценюка» вряд ли ограничит поток беженцев с Украины в Россию

 Число выздоровевших от COVID-19 россиян на четверть превысило количество новых случаев

Число выздоровевших от COVID-19 россиян на четверть превысило количество новых случаев
Россиянам рассказали о последствиях деноминации рубля

Россиянам рассказали о последствиях деноминации рубля

 Российский рынок труда начал восстанавливаться после самоизоляции

Российский рынок труда начал восстанавливаться после самоизоляции
Сербские СМИ разглядели «руку Кремля» в протестах, но всему виной футбол

Сербские СМИ разглядели «руку Кремля» в протестах, но всему виной футбол

 Пушков: Россия не должна преследовать СМИ в ответ на запрет RT в Прибалтике

Пушков: Россия не должна преследовать СМИ в ответ на запрет RT в Прибалтике
Солонников: «стена Яценюка» вряд ли ограничит поток беженцев с Украины в Россию

Солонников: «стена Яценюка» вряд ли ограничит поток беженцев с Украины в Россию

 Число выздоровевших от COVID-19 россиян на четверть превысило количество новых случаев

Число выздоровевших от COVID-19 россиян на четверть превысило количество новых случаев
Россиянам рассказали о последствиях деноминации рубля

Россиянам рассказали о последствиях деноминации рубля

 Российский рынок труда начал восстанавливаться после самоизоляции

Российский рынок труда начал восстанавливаться после самоизоляции
Сербские СМИ разглядели «руку Кремля» в протестах, но всему виной футбол

Сербские СМИ разглядели «руку Кремля» в протестах, но всему виной футбол

 Пушков: Россия не должна преследовать СМИ в ответ на запрет RT в Прибалтике

Пушков: Россия не должна преследовать СМИ в ответ на запрет RT в Прибалтике
10:54   11 Июля 2020
Экономика

Россиянам рассказали о последствиях деноминации рубля

Россиянам рассказали о последствиях деноминации рубля

Деноминация рубля в сто раз приведет к незначительному росту цен в России, считает экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.

Граждане РФ не столкнутся с какими-либо серьезными потрясениями на фоне деноминации. Основной трудностью станет сама процедура обмена, рассказал эксперт.

Сейчас на подобные изменения люди будут реагировать двумя способами, полагает Колганов. Часть жителей России отнесутся к этому скептически. Остальные могут воспринимать деноминацию с подозрением, передает мнение экономиста "360".

За проведение деноминации в стране на фоне роста наличных денег недавно выступил известный российский аналитик, руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#деноминация #прогнозы #рубль #Колганов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...