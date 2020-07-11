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10:45   11 Июля 2020
Общество

Число выздоровевших от COVID-19 россиян на четверть превысило количество новых случаев

Число выздоровевших от COVID-19 россиян на четверть превысило количество новых случаев

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в России уверенно идет на спад. Об этом свидетельствуют новые данные оперштаба, согласно которым за сутки выздоровело на 1768 человек больше, чем заразилось.

Общее число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 россиян за сутки достигло 720 547 человек. Больше всего новых случаев зарегистрировано за истекшие сутки в Москве — 678, по всей России за сутки заразились коронавирусом 6611 человек, при этом выздоровели 8378 пациентов. Детальная информация по коронавирусной инфекции в России публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова
#COVID-19 #оперштаб #коронавирус в россии

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