Число выздоровевших от COVID-19 россиян на четверть превысило количество новых случаев

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в России уверенно идет на спад. Об этом свидетельствуют новые данные оперштаба, согласно которым за сутки выздоровело на 1768 человек больше, чем заразилось.

Общее число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 россиян за сутки достигло 720 547 человек. Больше всего новых случаев зарегистрировано за истекшие сутки в Москве — 678, по всей России за сутки заразились коронавирусом 6611 человек, при этом выздоровели 8378 пациентов. Детальная информация по коронавирусной инфекции в России публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.