Украине следует рассмотреть опыт «старших товарищей» при строительстве сплошных заградительных конструкций на границе с соседним государством. Так директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал финансовый отчет Государственной пограничной службы Украины по проекту «Стена».

«Этот проект задумывался еще при Арсении Яценюке, это его правительство первым потратило большое количество долларов и гривен на строительство данного сооружения. И как мы знаем, после этого Яценюк стал одним из богатейших людей Украины», — отметил Солонников.

Создали проекта отмечали в 2014 году, что «Стена» станет надежным заслоном от «российской агрессии» на востоке. Киев с начала 2020 года потратил на инженерные конструкции 3,6 миллиона долларов из 14,8 миллиона запланированных.

Политолог не исключил, что действующая украинская власть использует опыт предыдущего руководства страны и повторит «подвиги» Яценюка в растрате бюджетных денег.

«Им ведь тоже нужно пополнить свои финансовые активы — всем вместе и каждому в частности», — сказал эксперт в комментарии ФАН.

Следователи национального антикоррупционного бюро Украины еще в марте 2016 года расследовали хищение денег при строительстве заграждений, а в 2017 году задержали семь человек, подозреваемых в причастности к коррупционной схеме. «Стена» — один из самых дорогостоящих проектов Украины.

Однако Солонников считает, что сооружение вряд ли ограничит поток беженцев с Украины в РФ.