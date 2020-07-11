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10:26   11 Июля 2020
Экономика

Российский рынок труда начал восстанавливаться после самоизоляции

Российский рынок труда начал восстанавливаться после самоизоляции

Рынок труда в России начинает постепенно стабилизироваться, наблюдается рост числа вакансий в некоторых сферах и увеличивается количество резюме, однако не все работодатели спешат возвращать сотрудников в офис, рассказали эксперты HR-компаний.

Коммерческий директор сервиса поиска вакансий "Работа.ру" Владимир Корицкий отметил, что ряд компаний и предприятий в ближайшее время будут использовать комбинированный подход, когда сотрудник находится в офисе два-три дня в неделю, а остальное время работает дистанционно. При этом часть работодателей осталась довольна "удаленкой" и будет практиковать этот подход и дальше, передает ТАСС.

Рассуждая о текущей ситуации на рынке труда, опрошенные агентством эксперты отмечают что на рынке труда наблюдается рост числа вакансий и резюме. Если во время действия режима самоизоляции активность работодателей и потенциальных работников была близка к нулю, то после снятия ряда ограничений она увеличивается. Во второй половине июня активность соискателей восстановилась до уровня начала февраля и даже превысила его на 1%, сообщили в пресс-службе HeadHunter.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #работа #рынок труда #восстановление экономики

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