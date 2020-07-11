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10:21   11 Июля 2020
Политика

Глава МИД КНР перечислил предложения по восстановлению отношений с Вашингтоном

Глава МИД КНР перечислил предложения по восстановлению отношений с Вашингтоном

Существует три предложения по возобновлению нормальных отношений КНР и США, об этом заявил глава китайского МИД Ван И.

По словам дипломата, для начала нужно восстановить все каналы диалога между Пекином и Вашингтоном, что предотвратит различные недоразумения. Также обеим странам стоит определить списки взаимодействия и сотрудничества, чтобы установить диалог сразу в нескольких областях. Третьим пунктом должно стать сосредоточение на сотрудничестве в борьбе с коронавирусом.

"Китай готов поделиться с США информацией о профилактике и контроле COVID-19, а также своим опытом реагирования на эпидемию. Мы также готовы к более тесному обмену с США по вопросам диагностики и терапии, разработки вакцин и восстановления экономики", — цитирует Вана И "ИноСМИ".

Китайский дипломат отметил, что Вашингтону нужно перестать политизировать ситуацию с коронавирусом. США должны сотрудничать с Пекином, взяв на себя ответственность как мировая держава, резюмировал Ван И.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #китай #ван и

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