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9:16   11 Июля 2020
Политика

Пушков объяснил, почему Франция и ФРГ не хотят включать Украину в НАТО

Пушков объяснил, почему Франция и ФРГ не хотят включать Украину в НАТО

Франция и Германия не хотят включать Украину в НАТО, так как это повысит риск конфликта Североатлантического альянса с Россией, об этом российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter.

Ранее экс-заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО Ян Бжезинский заявил, что Америка должна поспособствовать вступлению Украины и Грузии в Североатлантический альянс, что поможет "сдерживанию" России.

Пушков назвал включение Украины в НАТО опасной игрой, к чему не готовы в Германии и Франции. По мнению сенатора, именно поэтому Париж и Берлин не спешат принимать Киев в Альянс.

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Автор: Ирина Большунова
#нато #пушков #грузия

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