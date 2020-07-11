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8:31   11 Июля 2020
Общество

Российские семьи хотели бы получить еще по 10 тысяч рублей на ребенка в августе

Российские семьи хотели бы получить еще по 10 тысяч рублей на ребенка в августе

Россияне в июне и июле сего года получили единовременные пособия на детей в размере 10 тысяч рублей. Семьи на территории России хотели бы такую же выплату и в августе. Соответствующая петиция была опубликована на сайте change.org.

Авторы петиции отметили, что многие россияне из-за пандемии коронавируса потеряли работу или значительную часть доходов. В связи с этим им требуется помощь государства.

"Многие по-прежнему сидят без денег и со страхом ждут начала школьного года", - сказано в обращении.

Родители рассказали, что на подготовку к учебному сезону потребуются большие расходы. Нужно одеть ребенка и наполнить его школьный рюкзак всем необходимым.

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Автор: Ирина Большунова
#петиция #выплаты #10 тысяч рублей на ребенка

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