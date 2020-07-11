Глава Башкирии завил о сохранении стимулирующих выплат для медиков и тренеров

Выплаты останутся, несмотря на общее кризисное сокращение бюджетных расходов. Об этом заявил глава Республики Башкирии Радий Хабиров.

Для работающих в сельской местности медиков и тренеров будет сохранена стимулирующая выплата, подчеркнул Хабиров. Он отметил, что власти пошли на это, несмотря на то, что в республике намечено всеобщее сокращение лишних расходов.

Также в Башкирии по приказу руководителя региона открыли школьные секции борьбы, в связи с чем начался поиск тренеров.

Ранее UfacityNews.ru информировало, что в целях сбережения бюджета в Башкирии приостановят начисление зарплат госслужащим. Министр финансов республики Лира Игтисамова объяснила это тем, что они служат Родине и должны немного потерпеть.