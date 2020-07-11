Трамп повторно подтвердил отправку военных США из Германии в Польшу

Часть солдат США будут отозваны с территории Германии и отправлены в Польшу. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Трамп повторно подтвердил свое решение о переброске. По его словам, часть отправится в США, а часть — в Польшу, передает ТАСС.

Американский лидер ранее уже говорил о том, что Германия должна заплатить за размещение солдат США на своей территории и увеличить расходы на оборону в соответствии с соглашениями НАТО. Если же это не будет сделано, Трамп обещал отозвать часть военного контингента страны.

Всего на территории ФРГ находятся около 34 тыс. солдат США. Трамп планирует уменьшить их количество до 25 тыс.