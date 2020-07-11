Аэропорт Владивостока уведомил Росавиацию о готовности к международным рейсам

Представители аэропорта Владивостока направили уведомление о готовности к приему и отправлению международных рейсов. Соответствующее заявление сделала руководитель пресс-службы авиаузла Ирина Присяжнюк.

Присяжнюк рассказала, что аэропорт готов возобновлению международных рейсов. Об этом информирует РИА Новости.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 15 июля начнется процесс снятия ограничений на перелеты из РФ в другие страны. На первом этапе возобновления перелетов откроются рейсы в страны, где ситуация с распространением коронавирусной инфекции достаточно благоприятная.