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7:51   11 Июля 2020
Общество

Аэропорт Владивостока уведомил Росавиацию о готовности к международным рейсам

Аэропорт Владивостока уведомил Росавиацию о готовности к международным рейсам

Представители аэропорта Владивостока направили уведомление о готовности к приему и отправлению международных рейсов. Соответствующее заявление сделала руководитель пресс-службы авиаузла Ирина Присяжнюк.

Присяжнюк рассказала, что аэропорт готов возобновлению международных рейсов. Об этом информирует РИА Новости.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 15 июля начнется процесс снятия ограничений на перелеты из РФ в другие страны. На первом этапе возобновления перелетов откроются рейсы в страны, где ситуация с распространением коронавирусной инфекции достаточно благоприятная.

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Автор: Кристина Мокроусова
#владивосток #росавиация #полеты

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