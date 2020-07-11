Совбез ООН не принял резолюцию России о трансграничной помощи Сирии

Совбез ООН не принял резолюцию РФ о продлении трансграничной помощи для Сирии через один из КПП на границе с Турцией. Об том сообщает ТАСС.

Постпред ФРГ при ООН Кристоф Хостген сообщил, что проект не был принят из-за недостаточного числа голосов в поддержку. Всего проект оценили со знаком "плюс" четыре страны, семь — против, еще четверо воздержались.

О предложении РФ поддержать вторую резолюции по поставкам гумпомощи в САР стало известно в пятницу. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва предлагает доставлять трансграничные гуманитарные грузы только через один КПП — "Баб-эль-Хава".

ТАСС напоминает, что ранее для этих целей использовался также КПП "Баб-эс-Салям", но десятого июля его мандат истек.