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7:16   11 Июля 2020
Общество

ВОЗ назвала число выявленных случаев COVID-19 за прошедшие сутки рекордным в мире

ВОЗ назвала число выявленных случаев COVID-19 за прошедшие сутки рекордным в мире

Более 228 тысяч выявленных случаев коронавируса нового типа зафиксировали за последние сутки в мире. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ сообщила, что это число выявленных случаев COVID-19 стало рекордным за весь период пандемии. Прошлый рекорд был поставлен 4 июля. Тогда в мире было зафиксировано около 211 тысяч случаев коронавирусной инфекции.

По последним данным, в мире число случаев заболевания COVID-19 превысило 12 миллионов. ВОЗ объявила, что вспышка коронавируса нового типа стала пандемией. Среди стран наибольшее число случаев инфекции зафиксировано в США, на втором месте Бразилия, третье место по количеству человек с коронавирусом занимает Индия.

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Автор: Борис Нестеров
#воз #пандемия #коронавирус

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